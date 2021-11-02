ВТБ прорабатывает возможность запуска ипотечной программы на приобретение дорогостоящих объектов, сообщил журналистам во вторник заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«ВТБ рассматривает возможность запуска новой ипотечной программы с крупным чеком. Сейчас мы прорабатываем ее параметры и планируем предложить ее клиентам», — заявил банкир. По его словам, после корректировки льготных госпрограмм покупка в ипотеку дорогой недвижимости по сниженной ставке стала недоступной. Это повлияло на спрос, особенно в крупных городах с высокой стоимостью жилья. При этом за последний год спрос на ипотечные кредиты в размере более 12 млн рублей в ВТБ вырос втрое и по итогам десяти месяцев 2021 года превысил 110 млрд рублей.

Новая программа позволит покупать в ипотеку дорогие объекты по специальной сниженной ставке, считает Печатников.

До 1 июля 2021 года ставка по программе льготной ипотеки составляла 6,5% годовых; кредитный лимит составлял 12 млн рублей в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей — в других регионах. В июне 2021 года программу продлили до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта до 7% и установлением единого кредитного лимита для всех регионов в размере 3 млн рублей.

2 ноября Печатников сказал, что в нынешних условиях вряд ли стоит ожидать пересмотра параметров программы льготной ипотеки с господдержкой.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Очевидно, что идеи возобновлять субсидирование ипотеки с крупными чеками у правительства нет. При текущем росте ключевой ставки расходы на компенсацию банкам разницы в ипотечных ставках вырастут, в том числе и на уже выданные кредиты. Поэтому мы не ожидаем дополнительных субсидированных проектов со стороны бюджета по этой теме в нынешних условиях, — рассказал он. — Могут быть точечные поправки, например, такие как недавнее расширение на сегмент загородной недвижимости (ИЖС) и ипотеки на вторичное жилье на Дальнем Востоке».

Он напомнил, что программу льготного ипотечного кредитования с господдержкой неоднократно «обвиняли» в росте цен на жилье. Теперь этот рост замедлился.

«Модернизация господдержки замедлила рост цен на новостройки в регионах с высоким кредитным спросом. Ценовые изменения, установленные правительством, сместили фокус программы в субъекты, где цена на квадратные метры намного ниже. Соответственно, и цены в мегаполисах немедленно на это отреагировали. Сейчас нет предпосылок, что недвижимость будет дорожать такими темпами, как это было в конце 2020-го — начале 2021 года», — прогнозирует Печатников.