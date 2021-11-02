Российские фондовые индексы во вторник начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:05 мск прибавил 0,19% к уровню предыдущего закрытия и составил 4 229,61 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,16% и равнялся 1 864,02 пункта.

По состоянию на утро вторника настрой рынков можно охарактеризовать как слабо негативный, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

«Ключевые азиатские индексы снижаются, за исключением Южной Кореи после публикации данных по потребительской инфляции в октябре. Фьючерсы на американские и европейские индексы — в слабом минусе. Цены на нефть Brent подрастают, однако цены на промышленные металлы снижаются», — перечисляет эксперт.

Он полагает, что в течение дня на рынках будет отсутствовать выраженная динамика из-за скудности новостного фона. Однако аналитик не исключает развития волатильности рынков перед завтрашним заседанием ФРС, на котором регулятор может объявить об ужесточении денежно-кредитной политики и озвучить условия по сворачиванию программы выкупа активов.



«Несмотря на слабо негативный внешний фон, крепость цен на нефть окажет поддержку сегодня российскому фондовому рынку, в результате чего индекс Мосбиржи будет консолидироваться вблизи уровня 4 200 пунктов», — замечает эксперт.

