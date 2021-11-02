Интерпрогрессбанк повысил процентные ставки по срочным вкладам для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, ставки прибавили от 0,5 до 0,75 процентного пункта в рублях по депозитам действующей линейки.

Кроме того, по вкладу «Дополнительный доход» предлагается ставка 9% годовых в рублях в первый месяц обслуживания при пользовании «Депозитной картой», выпускаемой к вкладу, во второй и третий месяцы — до 8,5% годовых, с четвертого месяца — до 8,25% годовых. Годовая эффективная процентная ставка по депозиту составит 8,35% при условии совершения ежемесячных платежей по карте на сумму от 30 тыс. рублей в месяц.