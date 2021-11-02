Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) обновил линейку кредитных карт, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Так, со 2 ноября клиенты смогут оформлять кредитные карты «My Freedom» и «Наличная».

Кредитная карта «My Freedom» представляет собой карту с кредитным лимитом до 700 тыс. рублей и беспроцентным периодом 120 дней на любые операции по карте, включая снятие наличных.

Карта «My Freedom» позволяет без комиссии снимать наличные и переводить до 30 тыс. рублей каждый месяц, а также получать выгодные эксклюзивные предложения и скидки от 50 партнеров банка. Обслуживание карты бесплатно при покупках на определенную сумму в месяц. Ставка при выходе из льготного периода — от 12% (рассчитывается индивидуально).

Обновленная кредитная карта «Наличная» — карта, льготный период по которой составляет 1 094 дня. Каждый месяц клиент может снять и перевести до 60 тыс. рублей без комиссии в любом банкомате УБРиР или партнерской сети. Оплата по карте производится только в том случае, если клиент использует заемные средства (1 рубль в день за каждую 1 тыс. рублей задолженности). Если текущей задолженности по карте нет, стоимость обслуживания составит 0 рублей.

Кроме того, в линейке кредитных карт остается карта на льготных условиях — только для зарплатных клиентов УБРиР. Ее условия не меняются: кредитный лимит до 150 тыс. рублей, льготный период до 90 дней, кэшбэк на все покупки 10% (при оформлении в рамках акции с 1 октября по 31 декабря 2021 года).