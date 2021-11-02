Банк ДОМ.РФ сократил пакет обязательных документов, которые необходимы для подачи заявки и оформления ипотечного кредита. Клиентам не требуется предоставлять бумажные документы о доходе и занятости.



С согласия клиента банк самостоятельно запросит информацию в Пенсионном фонде России. В этом случае клиент сможет получить дополнительные привилегии: сниженную на 0,5 п. п. базовую ставку и возможность оформить ипотечный кредит с первоначальным взносом от 10% (без дополнительных надбавок к ставке). Для остальных клиентов первоначальный взнос составляет от 20%.

«Основная задача, которую мы перед собой ставим, — это построение простого и удобного клиентского пути. В условиях развития цифровых каналов и онлайн-инструментов большинство необходимой для банков информации может быть получено без сбора большого пакета бумажных документов. Именно поэтому мы перешли на новый процесс. Фактически наш клиент может приобрести квартиру, просто предоставив нам паспорт, всю остальную информацию мы проверим самостоятельно. Важно, что при этом мы предоставляем клиентам выгодные условия кредитования», — рассказал директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Подать заявку с минимальным набором документов можно на любую программу, действующую в Банке ДОМ.РФ, в том числе на оформление льготной ипотеки, «Семейной ипотеки», на продуктовые предложения для рынка ИЖС и рефинансирования, а также предложения для Дальневосточного федерального округа.

Банк ДОМ.РФ принимает заявки на ипотеку в режиме онлайн по ссылке , более 80% решений принимаются в течение одной минуты. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. По карте предусмотрен кэшбэк 5% при покупках в категориях «Путешествия», «Онлайн-развлечения» и «Дом», а также 1% в остальных категориях. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.