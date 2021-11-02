Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) расширил банкоматную партнерскую сеть, сообщается в релизе финорганизации. Теперь держатели карт «Мир», Mastercard и Visa смогут без комиссии снимать (в пределах собственных средств) и вносить наличные денежные средства в банкоматах ВТБ.

С присоединением нового участника партнерская сеть УБРиР увеличилась более чем на 12 тыс. ATM. На сегодняшний день собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает более 20 тыс. устройств в 80 регионах России.

Партнерами сети являются ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Вуз-Банк, банк «Ак Барс».

Объединение банкоматных сетей позволит повысить доступность услуг для клиентов УБРиР, обеспечив удобный сервис использования банковских карт на всей территории страны.