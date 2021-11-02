В последнюю неделю октября проявились изменения потребительского поведения, схожие с теми, что наблюдались в апреле 2020 года. Но сейчас все проходит в существенно более мягкой форме, отмечают эксперты аналитического портала СберБанка SberIndex.ru. По их оценке, непосредственно перед нерабочими днями наблюдался всплеск потребления, особенно в продовольственном сегменте. Далее спрос заметно снизился.

Благодаря росту потребления в понедельник — среду, а также благоприятному эффекту базы, по итогам недели 25—31 октября 2021 года расходы россиян на товары и услуги увеличились на 14,2% по сравнению с прошлым годом. Если же анализировать только период 28—31 октября (начало локдауна), то падение спроса составило 5,2% по сравнению с теми же днями предшествующей недели.

«Падение на первой неделе апреля 2020 года достигало 35% w-o-w (неделя к неделе), так что сейчас ущерб для экономики примерно в семь раз меньше. Существенного дальнейшего ухудшения мы не ожидаем. Тем не менее текущие потери спроса значимы и происходят в условиях общего постепенного охлаждения спроса», — пишут аналитики.

Они замечают, что падение трат весьма неоднородно распределено по регионам: отрицательную динамику эксперты отмечают лишь в 35 субъектах. Двузначные показатели сопряжены с более строгим режимом ограничений и/или более протяженным периодом нерабочих дней (введены в Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, а также в Пермском крае). Самое существенное снижение расходов в период 28—31 октября отмечается в Москве (минус 21,7% к предшествующей неделе); почти такая же динамика в Воронежской (минус 18,9%) и Калининградской областях (минус 18,1%).

В отраслевом разрезе потерпевшие весьма предсказуемы, отмечают эксперты: «Cалоны красоты, массаж, SPA» (минус 43,9% w-o-w), «Ювелирные изделия» (минус 42,2% w-o-w) и значительная часть непродовольственной розницы. Расходы в категории «Кафе, бары, рестораны» сократились на 15,8% по сравнению с теми же днями предыдущей недели.

«Интересно, что количество работающих торгово-сервисных точек (то есть фактически открытых магазинов, кафе и т. п.) с начала нерабочих дней снизилось лишь на 2,9% относительно предшествующей недели. Аналогичное падение в первую неделю апреля 2020 г. достигало 13%, а затем увеличилось до одной трети от всех торгово-сервисных точек. Повторим, что в этот раз нет оснований ожидать столь же негативной динамики», — сказано в исследовании.

Количество активных кассовых аппаратов снизилось заметно существеннее. Очевидно, бизнес адаптировался к ковидной реальности и научился быстро переходить в режим работы на вынос и больше продавать онлайн.

Больше всего торговых точек приостановили деятельность в Воронежской области (минус 18,1% w-o-w).

В целом по итогам октября расходы россиян на товары и услуги составили 4 522,9 млрд рублей, что соответствует росту на 13,7% год к году.

Это подразумевает достаточно серьезное замедление в минус 1,7% месяц к месяцу с корректировкой на инфляцию и сезонность. Такая динамика связана как с выбытием из доходов единовременных выплат, так и с высокими темпами роста общего уровня цен.

«В реальном выражении спрос вернулся на уровень мая — июня 2021 года. По всей видимости, это был пик органического восстановления экономики после пандемических волн и локдауна прошлого года», — резюмируют аналитики.