При подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому, сообщила РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

Ранее Росстат сообщил о сокращении пенсий в сентябре на 1,8% в годовом выражении. По данным службы, реальные пенсии россиян обесцениваются уже восемь месяцев на фоне высокой инфляции.

«Индексация пенсий в следующем году будет выше базового уровня инфляции. В бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4%. Повышение может составить выше этих данных на 1,3—1,5%», — сказала Перминова.



Она отметила, что речь идет о базовом уровне инфляции. Вместе с тем, по ее словам, «Антон Германович Силуанов (глава Минфина. — Прим. ред.) обещал, что ко второму чтению проекта бюджета продолжит работу по уточнению уровня инфляции, чтобы проиндексировать пособие и выплаты, которые идут из бюджета, что это будет приближено к фактическому».