Цены на туры по России в период предстоящих новогодних праздников могут увеличиться как минимум на 10% по сравнению с нынешним уровнем, а максимальный рост может составить 30%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Прогнозируемый рост цен на новогодние праздники — где-то плюс 10% к нынешнему уровню, но это оптимистичный прогноз, я бы сказала. Пессимистичный — 30%», — сказала она.

Ломидзе отметила, что повышение цен на туры по России в этот период может быть спровоцировано ростом спроса и возможной нехваткой мест в отелях некоторых регионов. Средняя стоимость тура по России на три — четыре дня с перелетом составит около 40—50 тыс. рублей на человека. Наиболее популярны среди россиян в этот период горнолыжные курорты.

«Шерегеш просто в топе, Красная Поляна — там тоже практически не осталось мест, Подмосковье — просто полный аншлаг, Ленинградская область — полный аншлаг», — добавила эксперт.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский сообщил, что отдых на российских курортах на новогодние праздники 2021—2022 года обойдется в среднем на 10% дороже, чем в прошлом году. По данным Уманского, в Сочи рост цен на отдых более ярко выраженный и составляет около 15—18%. Крым тоже несколько выделяется из общей картины, но ввиду более ограниченного зимнего предложения увеличение цен там составляет около 10—15%.