РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов и накопительных счетов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок составил от 0,4 до 1,25 процентного пункта в рублях, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Изменения коснулись части сберегательных продуктов, по которым установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 7% — по НС «Турбо», 7,7% — по вкладу «Главная дорога», 8,1% — по депозиту «Отличный старт», 8,5% — по НС «Для своих», 8,6% — по вкладу «Подушка безопасности», 8,8% — по депозиту «Дорога к цели» и накопительному счету «Автомобилист».



Как уточняют в банке, финальную доходность по продуктам можно настроить в зависимости от выбранных опций: срока размещения, способа выплаты дохода (ежемесячное начисление процентов на карту/счет в РГС Банке или на счет вклада), возможности капитализации, наличия операций пополнения/ снятия и пр.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«При этом как банк для автомобилистов мы, конечно же, разработали ряд бонусных программ и опций для целевой клиентской аудитории. Так, например, у клиентов, оформивших НС «Автомобилист» и вклад «Дорога к цели», есть дополнительная возможность увеличить ставку еще на 1% за совершение расходных операций по бесплатной дебетовой карте «АвтоДрайв». А по условиям вклада «Отличный старт» для клиентов — автомобилистов установлена возможность досрочного расторжения договора вклада по истечении 270 дней по льготной ставке 6% годовых; достаточно предъявить водительское удостоверение или СТС/ПТС на автомобиль, владельцем которого он является», — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

