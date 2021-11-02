Чувство юмора особенно важно для менеджеров по продажам и барменов, тогда как юристы и экономисты намного реже признают значимость этого качества для успеха в профессии. Такие данные приводятся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 2,5 тыс. представителей различных профессий из всех округов страны.

В том, что чувство юмора обязательно для успешной работы по их специальности, убеждены почти двое из трех россиян (65%). «Иногда очень важно вовремя пошутить и снять напряжение», — объясняют они свою позицию. Напротив, каждый четвертый (26%) считает: чтобы достичь вершин в его профессии, чувство юмора некритично. По их мнению, для успеха главное — качественно выполнять свои обязанности и достигать высоких результатов, а не шутить.

Примечательно, что чем больше доход респондентов, тем выше они оценивают роль чувства юмора в карьере: обязательность этого качества для успеха в профессии признают 75% россиян с доходом от 80 тыс. рублей и только 60% опрошенных с доходом до 50 тыс. рублей. Старшее поколение чаще, чем молодежь, отдает должное умению пошутить и посмеяться: о его необходимости говорят 69% среди респондентов старше 45 лет и только 56% среди тех, кому еще нет 24.

Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп о том, что чувство юмора важно для успеха в их деле, чаще других сообщали представители специальностей, для которых очень важна коммуникабельность: менеджеры по продажам, бармены (по 80%), воспитатели (78%), медсестры (77%), HR-менеджеры и учителя (по 76%). Реже других о значимости этого качества говорили юристы (49%), экономисты (50%), бухгалтеры (52%), системные администраторы (53%) и офис-менеджеры (55%).