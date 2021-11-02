МТС Банк повышает ставки по всей линейке вкладов в рублях для физических лиц и вводит новый срок размещения сезонного вклада — 550 дней, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Там отмечают, что ставки выросли на 0,4—0,75 процентного пункта по сберегательным продуктам, также увеличена доходность вкладов для сегмента клиентов PrivateBanking.



Максимальная ставка по сезонному депозиту «МТС Вклад» с возможностью пополнения увеличилась до 8% годовых при размещении депозита сроком на 731 день. При размещении на полтора года ставка составит 7,8% годовых, на один год — 7,7% годовых и 7,25% — на 181 день. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, максимальная сумма неограниченна. Для клиентов, которые ранее не открывали в МТС Банке срочный вклад, предусмотрена надбавка 0,3 п. п. к обычной ставке при оформлении первого депозита «МТС Вклад» в отделениях банках — максимальная ставка с надбавкой составит 8,3% при размещении на два года. Сезонный вклад можно оформить до 28 февраля 2022 года включительно.

МТС Банк также повысил максимальные ставки по базовой линейке вкладов. Так, максимальная ставка по вкладу «МТС Доходный» без возможности пополнения, снятия средств и с выплатой процентов в конце срока увеличена до 7,1% с 6,5% годовых.

Доходность вклада «МТС Активный» с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов увеличена до 6,5% годовых (ранее — 6%).

Ставка по вкладу «МТС Свободный» с возможностью пополнения, снятия средств и ежемесячной выплатой процентов увеличена до 6,2% годовых (прежде — 5,8%).

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

На вклады «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» распространяется надбавка 0,25 п. п. к обычной ставке при оформлении онлайн. Для зарплатных клиентов по вкладам «МТС Активный» и «МТС Свободный» также предусмотрена надбавка 0,25 п. п. при открытии в офисе банка. В финансовом учреждении отмечают, что надбавки не суммируются.

Доходность вкладов для сегмента клиентов Private Banking «МТС Премиальный Плюс» и «МТС Премиальный» с опцией снятия и пополнения также повышена до 8% и 7,2% соответственно.

Открыть вклад можно в офисах, в интернет-банке или мобильном приложении МТС Банка.

Ставка по cберегательному счету «Доступный» повышена до 6,25% годовых. Счет позволяет распоряжаться средствами без ограничений и получать доход на сумму до 1 млн рублей при поддержании минимального остатка от 10 тыс. рублей, добавили в банке.