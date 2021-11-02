За девять месяцев число договоров долевого участия с применением кредитов увеличилось в полтора раза в годовом выражении, сообщается в релизе, подготовленном управлением Росреестра по Москве.

Так, в III квартале 2021 года зарегистрировано 15 297 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (14 540). В сентябре оформлено 5 216 ДДУ с кредитами — рост таких сделок к августу составил 18%.

Всего с начала года в Москве зарегистрировано 50 377 договоров долевого участия с использованием кредитов, что в полтора раза (плюс 55%) больше, чем в январе — сентябре 2020-го (32 522).

«В сентябре 43% договоров долевого участия оформлено с привлечением кредитных средств (5 216), а за третий квартал доля таких ДДУ составила 47%, что равняется показателю годом ранее за тот же период. При этом за девять месяцев с начала года 50% зарегистрированных первичных договоров оформлялось с использованием кредитов. Например, в прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял 47%», —прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.