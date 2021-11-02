Российские банки приняли свыше 5,5 тыс. заявок на общую сумму 23,7 млрд рублей по программе «ФОТ 3.0», предполагающей кредитование бизнеса, пострадавшего из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Банки 1 ноября начали заключать кредитные соглашения. Мы видим достаточно активное вовлечение кредитных организаций: некоторые из них стали анонсировать программу и собирать заявки бизнеса заранее — с 25 октября. За сутки подано больше 5,5 тысячи заявок на общую сумму 23,7 миллиарда рублей», — сказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что в настоящее время по данной программе уже принимают заявки 26 банков из отобранных для участия в ней.

Согласно условиям «ФОТ 3.0», получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.

Заключение кредитных соглашений продлится до 30 декабря.