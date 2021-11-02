Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с десяти бывших топ-менеджеров банка «Агросоюз» более 10 млрд рублей убытков. Соответствующее сообщение размещено на сайте АСВ.

Заявление подано в отношении Зеленцова А. Ю., Березина А. Н., Шляхового А. З., Лаврентьева М. Ю., Кузьмина В. Н., Островского С. А., Степкина Д. А., Дмитриева А. С., Бакиной И. Э., Сомова А. Н. Напомним, что, в частности, Андрей Березин занимал должность председателя совета директоров банка, Алексей Зеленцов, Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев и Валерий Кузьмин входили в состав совета директоров, а Ирина Бакина и Андрей Сомов работали на должностях заместителей председателя правления банка «Агросоюз».

Лицензия у «Агросоюза» была отозвана 7 ноября 2018 года. Объясняя свое решение, Центробанк в числе прочего указывал, что кредитная организация для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности осуществляла «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера капитала.

«В частности, во избежание возникновения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации ее единственным участником в течение 2018 года девять раз оказывалась финансовая помощь на общую сумму 750 млн рублей. Каждый раз денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности от участника банка. Источники денежных средств для оказания финансовой помощи непрозрачны для надзорного органа», — отмечали в Банке России.

В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Агросоюз» банкротом.

В мае 2019 года Агентство по страхованию вкладов по итогам инвентаризации имущества банка «Агросоюз» выявило недостачу на общую сумму 16 млрд 622,593 млн рублей.