Размер общей задолженности по зарплатам в России на 1 октября 2021 года уменьшился на 16%, до 1,37 млрд рублей. При этом 41,9% от общей задолженности приходится на сферу обрабатывающего производства, сообщили во вторник в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«По данным Росстата, по состоянию на 1 октября 2021 года суммарная задолженность по заработной плате составила 1,37 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2021 года размер задолженности уменьшился на 259,3 млн рублей, или почти на 16%», — говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Отмечается, что основная задолженность сложилась в обрабатывающем производстве (41,9%), строительстве (17,2%), сельском хозяйстве, охотничьем хозяйстве, лесозаготовках (по 12,7%), области здравоохранения и социальных услуг (6,3%), сфере транспорта (6%), сфере добычи полезных ископаемых (5,3%).

«В целях погашения задолженности по зарплате в большинстве регионов при активном содействии территориальных органов Роструда организована работа межведомственных комиссий по выявлению и погашению задолженности. Так, за девять месяцев 2021 года по результатам надзорно-контрольных мероприятий гострудинспекций погашена задолженность по заработной плате в размере 6,25 млрд рублей перед 203 тыс. работников», — отметили в секретариате.