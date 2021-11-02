Пользователи «ВТБ Онлайн» до конца года получат возможность входить в мобильное приложение, оставаясь в маске. В данном случае идентификация клиента будет проходить с использованием «умных» часов или браслета на iOS и Android, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Подобная функция появится на российском рынке впервые. Чтобы войти в приложение, не снимая маску, пользователю необходимо будет подключить смарт-часы или браслет к своему смартфону через Bluetooth. После этого достаточно поднести гаджеты к телефону на несколько секунд и дождаться оповещения «Устройство найдено». Далее происходит мгновенный вход в приложение «ВТБ Онлайн».

«Пандемия приучила нас постоянно носить маски в общественных местах: в офисе, транспорте, торговых центрах, во время концертов и других публичных активностей. Это требование безопасности, которое помогает остановить распространение коронавируса, но оно сопряжено с рядом бытовых неудобств. Одним из них является разблокировка смартфона и мобильных приложений, в том числе банковских. Это особенно неудобно в магазинах, когда требуется провести оплату или совершить перевод. Теперь привычные финансовые операции доступны даже в маске – без лишнего риска для здоровья и с соблюдением всех правил безопасности», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Вход в «ВТБ Онлайн» станет доступен пользователям Apple Watch на iOS и всех видов устройств («умные» часы и браслеты) на Android. Функционал будет запущен для всех клиентов мобильного приложения ВТБ до конца текущего года.