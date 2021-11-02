Банк «Ренессанс Кредит» по итогам девяти месяцев 2021 года получил 3,1 млрд рублей чистой прибыли. Это следует из финансового отчета банка в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Чистый процентный доход банка за девять месяцев 2021 года — 11,2 млрд рублей. Комиссионный доход по итогам отчетного периода составил 5,6 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активы на конец отчетного периода достигли 150,4 млрд рублей, увеличившись на 6,6% с начала года.

Чистый портфель кредитов физлиц на 1 октября 2021 года составил 111,9 млрд рублей, рост за III квартал — 7,1%. Объем кредитов, предоставленных клиентам в январе — сентябре 2021 года, равен 85,3 млрд рублей.

Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических лиц по итогам девяти месяцев 2021 года составил 99,1 млрд рублей.

Операционные доходы банка «Ренессанс Кредит» за девять месяцев 2021 года увеличились по сравнению с январем — сентябрем 2020-го на 47% и достигли почти 12,3 млрд рублей.