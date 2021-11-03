Рост популярности семейной ипотеки в России зачастую связан с желанием граждан рефинансировать старые кредиты для снижения платежной нагрузки, пишет РБК. Это следует из ответов опрошенных кредитных организаций. Как сообщили их представители, доля рефинансирования в выдачах льготной ипотеки для клиентов с детьми заметно выросла после обновления госпрограммы с 1 июля.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, на данном этапе рост ипотечных выдач работает на благо развития строительной отрасли, повышая спрос на недвижимость со стороны населения, но повышенная доля рефинансирования может свидетельствовать о том, что данная программа постепенно исчерпывает себя как стимул для строительства. Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин отметил, что чем больше доля рефинансирования в семейной ипотеке, тем меньше стимулов для застройщиков.

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По мнению зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, пик продаж по рефинансированию ипотеки в целом был пройден в первом полугодии на фоне исторически низких ставок, а спрос на рефинансирование в рамках семейной ипотеки стал расти с июля, и сегодня это уже каждая третья выдача по программе. Он уточнил, что с 1 июля ВТБ выдал почти 10 тыс. кредитов на условиях семейной ипотеки более чем на 37 млрд рублей. Около 20% выдач всей семейной ипотеки сейчас идет на цели рефинансирования, но доля будет расти; с изменением условий госпрограммы соотношение должно поменяться в пропорции 30/70: 30% рефинанса и 70% новых, отметили в Абсолют Банке. В банке «Санкт-Петербург» доля рефинансирования в общем количестве выданных льготных кредитов для семей с детьми выросла с 10,7% в июле до 18,2% в сентябре; пик получения семейной ипотеки взамен старого кредита пришелся на август, доля рефинансирования тогда достигала 21,1%.

Рост рефинансирования в семейной ипотеке действительно произошел за счет перекредитования клиентов, которые имели ссуды на рыночных условиях, пояснила старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова. Егор Сусин считает нормальным сложившееся соотношение между новыми выдачами и рефинансированием в семейной ипотеке. По его словам, 20—30% — это немного, тем более что ставки на рынке начинают расти и другие возможности рефинансирования снижаются. В 2022 году рефинансирование в рамках семейной ипотеки может остаться единственной возможностью перекредитоваться для ипотечных заемщиков, пояснил эксперт. Спрос на рефинансирование в рамках семейной ипотеки увеличится, особенно если кредиторы дадут заемщикам возможность консолидации — рефинансирования и других кредитов, отметил управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.