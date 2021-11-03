В сентябре ВИП-клиенты разместили почти 1 млрд долларов на валютных счетах в СМП Банке Аркадия и Бориса Ротенбергов, пишет «Коммерсант». Это лучший результат среди всех российских банков за минувший месяц, по его итогам он вошел в десятку крупнейших по размеру валютных счетов.

Так, остатки на счетах в банке по итогам месяца выросли более чем на 900 млн долларов (эквивалент 65,7 млрд рублей), следует из расчетов на основе 101-й формы отчетности. Приток оказался выше, чем у других российских банков. Так, в СберБанке валютные счета физлиц сократились почти на 100 млн долларов, у Газпромбанка и ВТБ — выросли на 230 млн долларов и 127 млн долларов соответственно.

Для СМП Банка такое поступление — абсолютный рекорд с 2014 года. В результате банк вошел в десятку крупнейших по этому показателю. При этом максимальная доходность по вкладам в нем в долларах для розничных клиентов на срок свыше года в сентябре составляла всего 1% годовых, тогда как крупнейшие игроки дают более высокие ставки. Например, максимальная доходность по вкладам в долларах в СберБанке превышала 1,3% годовых, у ВТБ составляла 1,23% годовых, у Газпромбанка — более 1,2% годовых.

Чистая прибыль российских банков снизилась впервые с июня В сентябре чистая прибыль российских банков упала впервые с июня, оказавшись почти на 20% ниже результата августа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные на основе 101-й формы отчетности, уточнив, что количество прибыльных банков за месяц также уменьшилось, а отдельные крупные игроки показали резкое снижение прибыли.

СМП Банк с 2014 года находится под жесткими санкциями. Международные платежные системы приостановили обслуживание его карт, валютные активы за рубежом блокируются. Банк также не может проводить за пределами РФ операции с ведущими валютами. В финорганизации столь значительный приток средств объяснили действиями привилегированных клиентов: «Для премиум-сегмента розничного портфеля подобные колебания являются нормой. К дополнительным факторам можно также отнести сезонность: последние несколько лет мы отмечаем рост остатков на счетах клиентов во второй половине года».

Как отметили собеседники, зачастую в банках крупными вкладчиками являются их акционеры. «Столь существенный приток валютных средств ВИП-клиентов обусловлен, скорее всего, разовыми событиями, например аккумулированием денежных средств с целью совершения крупной сделки либо, наоборот, получением дохода от продажи каких-то активов», — предположил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства «НКР» Егор Лопатин.

С учетом санкций у банка небольшой выбор для размещения валюты. В самой кредитной организации пояснили, что полученные «средства направлены на фондирование портфеля ценных бумаг».