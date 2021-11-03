ОТП Банк увеличил доходность срочных вкладов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



При оформлении вклада «Двойная выгода» с инвестиционным продуктом сроком на 366 дней и сумму до 500 тыс. рублей доходность составит 7,9%, а при размещении большей суммы — 8,2% годовых.

Классические вклады банк предлагает по ставкам до 6,95% годовых. «Клиенты, которые хотят получить дополнительную выгоду, могут открыть вклад «Мой доход» или «Верное решение» вместе с пакетом услуг, ставка при этом будет выше на 1%. Например, при размещении 1 млн рублей на вкладе «Верное решение» с пакетом услуг ежемесячный доход по повышенной ставке составит 7,95% годовых», — сообщили в финансовом учреждении.

Также в течение срока размещения вклада у клиента сохраняется возможность снять до 20% от первоначального взноса (то есть 200 тыс. рублей при размещении средств в размере 1 млн рублей), использовать бесплатную дебетовую карту. Количество вкладов с пакетом неограниченно.