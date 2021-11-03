Объединенное кредитное бюро (ОКБ) разработало и запустило новую модель расчета Индивидуального кредитного рейтинга (ИКР) и пересчитало кредитный рейтинг россиян. Теперь бюро оценивает кредитную историю заемщиков по шкале от одного до 999 баллов: чем выше рейтинг, тем ниже кредитный риск заемщика, тем лучше он выглядит в глазах банков и других кредиторов.

В старой модели шкала ИКР варьировалась от нуля до 1 250 баллов. «Новая шкала стала проще и понятнее для пользователей. При этом при переходе на новую шкалу оценка кредитоспособности в большинстве случаев осталась прежней: если у заемщика хорошая кредитная история и прежний рейтинг был высоким, то и новый рейтинг останется на высоте, но уже по новой шкале. Конечно, для некоторых клиентов оценка все же изменилась в ту или иную сторону из-за методологических новшеств», — пояснили в ОКБ.

Существенным отличием новой модели от старой в бюро называют то, что рейтинг больше не зависит от действий третьих лиц, а только от самого заемщика. Например, недавние запросы кредитной истории заемщика от банков и МФО больше не будут негативно влиять на его рейтинг. «Это более точно соответствует вероятности одобрения нового кредита, поскольку все большее число банков отходит от практики учета числа запросов в оценке уровня невозврата кредита. Также при расчете ИКР теперь будут учитываться более стабильные показатели. Для заемщиков это означает, что оценка их кредитоспособности будет меняться не так быстро, как и жизненные обстоятельства», — отметили в бюро.

Там добавили, что предыдущая модель рейтинга была построена на данных, имевшихся в ОКБ в 2017 году. Тогда в базе хранилась информация о 285 млн кредитах и займах. Новая модель отталкивается от актуальной на сегодняшний день информации из базы кредитных историй ОКБ, которая насчитывает уже более 515 млн кредитных историй.

Ознакомиться со своим новым рейтингом заемщики могут бесплатно в личном кабинете на сайте ОКБ при запросе кредитной истории.

