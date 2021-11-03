Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) с 3 ноября повысил базовые процентные ставки по рублевым вкладам для физических лиц. Как сообщили в финансовом учреждении, теперь максимальная доходность базовой линейки депозитов достигает 7,1% годовых.

Максимальная процентная ставка установлена по вкладу «Классический». В зависимости от суммы депозита и срока размещения денежных средств доходность составляет от 6,2% до 7,1% годовых. Вклад открывается на срок до 1 098 дней на сумму от 30 тыс. рублей, дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Депозит «Накопительный» открывается на срок от 91 до 730 дней на сумму от 10 тыс. рублей. Процентная ставка составит 5,4—5,8% годовых (эффективная ставка с учетом капитализации процентов — до 5,96%) в зависимости от суммы и срока вклада. Предусмотрена возможность пополнения, частичное снятие денежных средств не допускается (за исключением начисленных процентов по депозиту).

Открыть вклад «Универсальный кошелек» можно на срок 91—730 дней на сумму от 10 тыс. рублей (от 1 тыс. рублей — для клиентов-пенсионеров или ветеранов). Максимальная ставка теперь составляет 5,5% годовых (эффективная ставка — до 5,64%). Предусмотрены пополнение и расходные операции.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Доходность по депозиту «Финансовая независимость» с возможностью пополнения и частичного снятия средств составит 5,9% годовых (эффективная ставка — до 6,06%) при неснижаемом остатке от 700 тыс. рублей. При неснижаемом остатке от 300 тыс. рублей — 5,8% годовых (эффективная ставка — до 5,96%).

Новые ставки распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка. Открыть вклад возможно дистанционно или в любом отделении банка. Также увеличены базовые процентные ставки по вновь заключаемым договорам банковского депозита категории состоятельных клиентов (в среднем на 0,4 процентного пункта) и депозиту «Вклад в будущее» (в среднем на 0,3 п. п.).

Кроме того, по 29 апреля 2022 года включительно в МИнБанке действует новый акционный вклад «Выгодный старт», который можно оформить на срок 250 дней. Срок действия депозита разделен на три процентных периода, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка.