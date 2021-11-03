В Челябинской области завершили расследование уголовного дела о хищении более 104 млн рублей у жителей Челябинской области через фиктивный потребительский кооператив, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Следствие установило, что ранее судимые жители Санкт-Петербурга, 1966 и 1967 года рождения, учредили и зарегистрировали в родном городе кредитный потребительский кооператив. Позднее они открыли филиалы в Челябинске и Магнитогорске.

«Бизнесмены разработали образцы договоров о паевом взносе и передаче личных сбережений, по условиям которых граждане передают деньги организации, а кооператив возвращает их личные сбережения по окончании срока действия договора и выплачивает пайщикам начисленные проценты (компенсацию) в размере от 27% до 50% годовых», — отметили в пресс-службе ведомства.

Работали в филиалах нанятые сотрудники, которые не знали о преступных намерениях злоумышленников. При истечении срока действия договоров обвиняемые склоняли пайщиков к заключению дополнительных соглашений или осуществляли выплату гражданам компенсаций за счет поступивших от других пайщиков средств.

В общей сложности злоумышленники похитили денежные средства не менее чем у 375 граждан, причинив материальный ущерб на общую сумму свыше 104 млн рублей. Известно, что потерпевшие вносили суммы от 10 тыс. до 1,5 млн рублей. Похищенными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

В ходе следствия им избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде, злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время обвинительное заключение утверждено в областной прокуратуре, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.