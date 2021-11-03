На рынке ипотечного кредитования с 2009 года столичным Росреестром зарегистрировано 672 230 ипотек, примерно столько же — 671 120 — договоров долевого участия (ДДУ), сообщается в пресс-релизе Управления Росреестра по Москве. На вторичном рынке за 12 лет зарегистрировано свыше полутора миллионов переходов прав (1 573 661) по договорам купли-продажи жилья.

В 2021 году ежедневно Управлением Росреестра по Москве осуществляется около 12 тыс. учетно-регистрационных действий. Из них свыше 600 оформлений прав на вторичном рынке, более 500 ипотек и почти по 400 квартир в день в новостройках. При этом примерно 40% сделок на столичном рынке недвижимости регистрируется в электронном виде.

В части предоставления электронных услуг показатели существенно выросли. Как ранее сообщал глава ведомства Олег Скуфинский, в рамках создания Национальной системы пространственных данных перед Росреестром стоит задача увеличить доступность электронных услуг до 95%.

«Благодаря работе по переводу рынка ипотеки в цифровой формат количество таких сделок увеличилось до 50% — в пять раз выше показателя на начало 2020 года. Мы стремимся к тому, чтобы сделать процедуру оказания государственных услуг сквозной и унифицированной по всей стране, сократить время обработки пакетов документов вдвое уже к концу 2023 года», — рассказал он.

Всего в едином реестре по состоянию на 1 октября 2021 года количество актуальных зарегистрированных прав на объекты недвижимости в Москве составляет 9 802 359 (из них 8 133 863 — права физических лиц), включая права на земельные участки — 197 903, помещения (в том числе нежилые) — 6 516 435. По данным Росстата, в настоящее время в Москве численность населения составляет 12 655 050 человек, таким образом, двое из трех москвичей уже оформили свое право собственности в Росреестре.