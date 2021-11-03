🔹 Россияне начали активно скупать новостройки перед длинными выходными. За последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на «вторичку» — на 11,9%. Многие из тех, кто подбирал жилье, постарались максимально ускорить совершение сделки, заключив предварительный договор до начала нерабочих дней. Также активизировались люди, которые опасаются затяжного локдауна и растущей инфляции: они решили вложить свои сбережения в недвижимость.

🔹 Власти пересмотрят показатели благосостояния граждан. В марте 2022 года будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018—2020 годы. Как пояснили в Росстате, при оценке платных услуг теперь будут учитывать ряд новых источников информации. Среди них доходы самозанятых, новые виды сервисов, получившие развитие на фоне пандемии, например каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры.

🔹 Кремль сообщил об отсутствии решения о продлении нерабочих дней. В двух регионах РФ — Томской и Новгородской областях — нерабочие дни продлены до 15 ноября. Коми, Приамурье, Ульяновская и Курганская области уже допустили возможность продления нерабочих дней на неделю. В Кремле призывают ориентироваться на официальные данные Росстата и оперштаба о смертности от коронавируса, а не на газетные публикации.



🔹 Инвестдайджест Банки.ру: доллар высасывает из рубля силу, компании РФ идут на биржу Москвы через Нью-Йорк. Рубль проиграл доллару вместе с другими валютами из развивающихся стран. Но он все еще сильнейший по результатам с начала года. В кого из нефтяников стоит поверить и можно ли сделать больше 20% на табачниках — все в нашей еженедельной подборке.

