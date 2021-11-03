Севергазбанк снизил до 6,5% годовых ставку по потребительским кредитам для ипотечных заемщиков, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

При этом установленная процентная ставка по потребкредиту для ипотечных заемщиков не зависит от суммы, срока кредита и других условий.

Потребительское кредитование осуществляется на любые цели, в том числе рефинансирование кредитов сторонних банков. В финучреждении уточнили, что пакет услуг «Кредитные возможности», необходимый для того, чтобы воспользоваться данной кредитной программой по указанной ставке, обеспечивает ряд дополнительных услуг для заемщиков (финансовая защита, пропуск платежа, дополнительно снижение ставки по кредиту до 3,9% годовых).

Другими преимуществами данной кредитной программы, помимо низкой и единой для всех процентной ставки, является возможность занять большую денежную сумму и на длительный срок. В частности, заемщику доступны денежные средства в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей. Срок кредитования составляет от шести месяцев до семи лет. Кредит можно получить без обеспечения.

«Многие покупатели квартир заранее осознают, что после приобретения недвижимости потребуются дополнительные финансы на различные цели. Ипотечные клиенты зачастую планируют сделать ремонт, приобрести мебель, рефинансировать имеющиеся потребительские кредиты с высокими ставками или решить другие задачи. Данная кредитная программа Севергазбанка с единой ставкой 6,5% годовых как раз позволяет это осуществить на комфортных условиях», — пояснили в банке.