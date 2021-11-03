Райффайзенбанк ввел пониженные ипотечные ставки на приобретение квартир в многофункциональном комплексе Aquatoria международного девелопера Wainbridge, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Для приобретения жилья в данном комплексе Райффайзенбанк предлагает сразу две программы на выбор: 2,99% на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования.

Максимальный срок займа — 25 лет для программы со ставкой 6,5% годовых и 30 лет для программы со ставкой 2,99% на первые два года. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости квартиры.

Проект Aquatoria реализуется на севере Москвы в несколько очередей. Окончание строительства первой очереди запланировано на декабрь 2021 года, вторую очередь предполагается сдать во II квартале 2023-го.