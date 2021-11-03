Банк ДОМ.РФ запустил услугу по выдаче дополнительной суммы на любые цели при рефинансировании ипотеки, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Услуга предполагает возможность перекредитования, при котором часть выданной банком суммы направляется на погашение имеющегося кредита, а оставшиеся средства (до 30% от суммы рефинансируемой ипотеки) могут быть использованы на иные цели. При этом ипотечная ставка устанавливается на всю сумму кредита.

Рефинансирование ипотеки в Банке ДОМ.РФ доступно по ставке от 7,5% для действующих зарплатных клиентов банка, а также сотрудников медицинской или научной сферы. Для остальных категорий заемщиков доступна ставка от 7,7%. Сниженная ставка действует при подтверждении дохода выпиской из ПФР, которую сотрудник банка заказывает самостоятельно с согласия клиента, а также при большой сумме кредита. В регионах минимальная сумма для предоставления скидки снижена до 3 млн рублей, а в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге составляет 6 млн рублей.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. По карте предусмотрен кэшбэк 5% при покупках в категориях «Путешествия», «Онлайн-развлечения» и «Дом», а также 1% — в остальных категориях. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.