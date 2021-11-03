С начала года потребительские цены в России выросли на 6,52%, а за неделю с 26 октября по 1 ноября 2021 года инфляция составила 0,21%. Такие данные опубликовал Росстат.

В частности, за неделю выросли цены на крупу гречневую — на 1,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, рис — на 0,8%, печенье — на 0,7%, масло сливочное — на 0,6%, муку пшеничную, хлеб, пшено, макаронные изделия — на 0,5%.

Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 1,8%, сахар-песок — на 0,9%, мясо кур — на 0,6%, масло подсолнечное — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%, в том числе на огурцы — на 9,7%, помидоры — на 5,3%, картофель — на 1,4%, капусту белокочанную — на 0,1%. В то же время подешевели: лук репчатый — на 0,6%, яблоки — на 0,5%, морковь — на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для домашних животных — на 0,9%, мыло хозяйственное — на 0,8%, спички — на 0,5%, мыло туалетное — на 0,3%, пеленки для новорожденных, подгузники детские, пасты и щетки зубные — на 0,2%, порошки стиральные, прокладки гигиенические — на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный за неделю увеличились на 0,2%, на дизельное топливо — на 0,6%.