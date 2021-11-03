Тинькофф Банк к своему 15-летию запускает масштабный проект — интерактивный сериал «15» в вертикальном формате, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Премьера состоится 22 ноября 2021 года в суперприложении «Тинькофф».

Режиссером интерактивного фильма-квеста стал Михаил Идов («Духless 2», «Лето», «Джетлаг»), в съемках были задействованы актеры Алена Михайлова, Александр Горчилин, Филипп Авдеев.

Как пояснили в банке, необычность сериала заключается в том, что он предполагает стопроцентную интерактивность: каждый клиент сможет управлять сюжетом с помощью сторис в мобильном приложении, своих трансакций, пушей и даже списка телефонных контактов.

«Сериал «15» — это не просто гибрид фильма с игрой, а радикально новая концепция интерактивности. Абсолютно все примеры интерактивного кино, снятые до этого, построены на допущении, что зритель магически управляет действиями главного героя. «15» предлагает совсем другую схему: вы — это вы, герои — это герои, но они общаются с вами и периодически просят помощи. Ваш главный выбор — начать помогать девушке-хакеру или преследующим ее агентам — остается вашим. Иными словами, вы просто еще один участник событий, которые происходили бы и без вас, но с вашим участием развернутся иначе», ­— рассказал Михаил Идов.

Сериал будет демонстрироваться в приложении в течение нескольких дней, и все это время пользователи смогут управлять сюжетом, поведением и решениями героев в каждой следующей серии.