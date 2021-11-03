Стоимость большинства моделей автомобилей в РФ увеличится на 4–5% до конца года, следует из исследования Банкавто (цифровая платформа РГС Банка).

По мнению экспертов, рост цен на авто, который наблюдался в течение девяти месяцев 2021 года, продолжится до конца года. Основными драйверами роста являются повышенный спрос и дефицит автомобилей.

«Рост цен не прекращался в течение всех девяти месяцев, и он продолжится до конца года. Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года в пределах 4–5%», — говорится в исследовании.

Участники рынка не ожидают улучшения ситуации с обеспечением складов новыми машинами до второго полугодия 2022 года.

«Проблемы авторетейла, вызванные, прежде всего, нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, по-прежнему не решены и, по прогнозам, останутся на повестке дня и в 2023 году», — отмечается в исследовании.

По результатам трех кварталов 2021 года цены на автомобили с пробегом в РФ росли значительно быстрее, чем прайс-листы по новым машинам, при противоположной тенденции последних лет, указали эксперты Банкавто.

Так, среди популярных кроссоверов возрастом до трех лет более всего подорожали BMW X5, средняя цена авто этой модели составила 7,5 млн рублей (рост на 39% за год). Средняя цена на Lexus RX составила 4,5 млн рублей (плюс 35%). Renault Duster подорожал на 33,3%, его средняя цена за девять месяцев текущего года составила 1,3 млн рублей.

В Банкавто также проанализировали динамику средних цен на наиболее востребованные модели машин в самых популярных в России классах автомобилей.

Так, по итогам трех кварталов 2021 года в В-классе более всего на рынке выросла средняя цена на Volkswagen Polo, достигнув 1,19 млн рублей (плюс 27% за год), далее идут Lada Vesta (1 млн, рост на 14,1%), Hyundai Solaris (1,05 млн, рост на 13%), Lada Granta (673 тыс., рост на 11,1%) и Kia Rio (1,07 млн, рост на 10,3%).

В сегменте SUV B-класса более всего подорожал Renault Duster, средняя цена которого по итогам трех кварталов составила 1,33 млн рублей (+25% за год). Следом идут Hyundai Creta (1,45 млн, рост на 15%) и Kia Seltos (1,66 млн, рост на 11%).