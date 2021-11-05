Банк ДОМ.РФ улучшил условия кредитования на покупку машино-места в многофункциональном или гаражном комплексе. Оформить ипотеку теперь возможно по ставке от 8% и при первоначальном взносе от 10% (ранее была ставка от 8,65%). Программа распространяется как на готовые, так и на строящиеся объекты, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Оформить кредит на покупку машино-места по минимальной ставке могут действующие зарплатные клиенты банка, сотрудники медицинской или научной сферы, а также заемщики, подтверждающие доход выпиской из ПФР, которую сотрудник банка заказывает самостоятельно с согласия клиента. Для остальных категорий заемщиков доступна ставка от 8,2%», — говорится в релизе.



Минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей. Максимальная — 3,5 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 1,5 млн рублей в других регионах. Срок кредита — от трех до 30 лет.

Кроме того, по данной программе можно рефинансировать ипотечный кредит, оформленный ранее на покупку машино-места в других банках.