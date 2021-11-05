Каждый четвертый россиянин относится к нелегальной работе в период локдауна с пониманием, каждый третий — одобряет и только каждый седьмой — хочет нажаловаться. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 3 000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Согласно исследованию, 15% россиян уже встречались организации, индивидуальные предприниматели или самозанятые, которые по закону должны быть закрыты на время локдауна, но продолжают нелегально работать. Судя по комментариям, чаще всего речь идет о предприятиях торговли, сферы развлечений и общественного питания, а также индустрии красоты. 57% пока не приходилось сталкиваться с подпольными видами бизнеса. 28% затруднились или не захотели отвечать на вопрос.

О том, что за несколько дней локдауна им уже встретились организации и предприниматели, развернувшие подпольную деятельность, рассказывали в основном мужчины (18% против 12% среди женщин). Мужчины также чаще признавались, что одобряют нелегальный бизнес (36% и 30% соответственно).

В целом же подпольную деятельность во время локдауна одобряют 33% опрошенных россиян, столкнувшихся с ней. 28% эта ситуация раздражает, но они понимают, что у некоторых предпринимателей просто нет иного выхода: «Они тоже люди. Им тоже надо на что-то кормить детей». И лишь 15% раздражены до такой степени, что хотят нажаловаться.