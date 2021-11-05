Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%, снизив ожидания роста на 2022-й до 2,2%. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства, полагающего, что высокие цены на сырье поддержат экономическую активность.

«Рост ВВП России во II квартале оказался выше, чем мы ожидали, что привело к пересмотру наших прогнозов в сторону повышения. Теперь мы ожидаем, что ВВП России в 2021 году вырастет на 4,8% и замедлится до 2,2% в 2022 году», — отметили эксперты агентства. В 2023 году Moody's прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1,5%.

Эти прогнозы включают ожидания по восстановлению мировых цен на сырьевые товары и восстановление внутреннего рынка после карантина COVID-19. «Рост реального ВВП на 10,5% в годовом исчислении во II квартале вернул объемы производства в России до уровня, предшествующего пандемии», — добавили там.

По мнению агентства, до конца текущего года поддержку экономике РФ будет оказывать наращивание добычи нефти и восстановление потребительского спроса. В то же время ограничения предложения и дефицит рабочей силы сдерживают потенциал роста в промышленном секторе. Риски для экономического роста, по мнению агентства, имеются и из-за низкого уровня вакцинации в России.

«Поскольку только около 33% населения полностью вакцинировано, медленный прогресс в вакцинации снижает способности страны противостоять риску обострения пандемии и его влиянию на здоровье населения и экономику», — добавили там.

По оценкам Moody's, годовая инфляция к концу 2021 года достигнет 6,0%, хотя к концу 2022-го она постепенно снизится до 4,3%. Уровень безработицы в 2021-м достигнет 3,6%, снизившись к 2022–2023 году до 3,5%.