Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование, необходимые поправки к законодательству будут внесены по итогам эксперимента, который пройдет в следующем году, сообщили «Известиям» в Центробанке, Минэкономразвития и комитете Госдумы по финрынку.

«По крайней мере нужно будет сказать, что цифровым рублем можно будет платить в отличие от обычных цифровых валют», — подчеркнул заместитель директора департамента развития цифровой экономики МЭР Алексей Минаев. При этом чиновник признал, что такая форма денег практически не имеет отношения к криптовалютам.



Разработку законодательных изменений, необходимых для реализации концепции цифрового рубля, планируется начать в январе 2022 года вместе со стартом эксперимента, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, поправки будут внесены как минимум в восемь федеральных законов и пять кодексов (Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Уголовный и Административный).



В частности, планируется законодательно закрепить полномочия ЦБ по организации денежного обращения на основе цифрового рубля, права регулятора по осуществлению банковских операций с его применением. В Гражданском кодексе необходимо внести цифровой рубль в перечень объектов гражданских прав, а также легализовать его в качестве платежного средства, уточнил он.

Кроме того, должны быть зафиксированы меры защиты при расчетах с использованием цифрового рубля (за основу могут быть взяты те, которые используются для банковских счетов и карт), а также обязательные требования к процессам, устройствам, программному обеспечению для оборота новой формы денег. Система правовой защиты владельцев цифровых рублей потребует внесения изменений в уголовное законодательство и КоАП, добавил депутат.

Анатолий Аксаков также заверил, что владельцы цифровых рублей и обладатели фиатных денег будут полностью равноправны, поскольку новую форму национальной валюты наделят всеми функциями денег: как средства обращения (платежа), меры стоимости и средства сбережения. «При этом будет обеспечена бесшовность платежного пространства в России и простота конвертации рубля из одной формы в другую», — пообещал парламентарий.

В законе о цифровых финансовых активах (ЦФА) нужно разграничить понятия цифровых валют, цифрового рубля и стейблкоинов, усилить гарантии судебной защиты, ввести регулирование майнинга, уверен председатель думского комитета.



«Обычные криптовалюты, стейблкоины и государственная цифровая валюта должны иметь свои определения, которые нужно в обязательном порядке отразить в законодательстве», — призвал Анатолий Аксаков.

Соответствующие изменения потребуются в ГК, закон о ЦБ, о банковской деятельности и платежных системах, перечислил депутат.

Кроме того, необходимо предусмотреть ответственность за нарушение положений закона о ЦФА, урегулировать процесс взыскания с должников имущества в виде цифровой валюты и порядок обмена цифровых активов на фиатные деньги.