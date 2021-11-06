Платежная система «Мир» и Почта Банк запустили предновогодний розыгрыш денежных призов, сообщает пресс-служба кредитной организации. За покупки по национальной карте, выпущенной Почта Банком, с 1 по 30 ноября 2021 года все держатели карт могут выиграть от 2 022 до 500 тыс. рублей.



Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрировать карту «Мир» Почта Банка на сайте privetmir.ru и в течение месяца — до 30 ноября включительно — совершать покупки по этой карте на общую сумму от 15 тыс. рублей.

Победители розыгрыша будут определены уже в следующем месяце, с 1 по 24 декабря, рассказала директор департамента маркетинга и рекламы платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович. «Главный приз — 500 тысяч рублей — получат три победителя, а выигрыш по 2 022 рубля достанется еще 3 700 держателям карт. Победителей определим случайным образом, с помощью рандомайзера», — добавила она.

Выплата призов пройдет с 27 декабря 2021 по 31 января 2022 года. Сумма выигрыша придет на ту же карту, которая стала победителем розыгрыша.

В розыгрыше могут принимать участие карты «Мир» Почта Банка, выпущенные в любом регионе страны. При наличии нескольких банковских карт Почта Банка платежной системы «Мир» победителем сможет стать только одна карта, условия розыгрыша по которой были выполнены первыми.