Платежная система «Мир» и Почта Банк запустили предновогодний розыгрыш денежных призов, сообщает пресс-служба кредитной организации. За покупки по национальной карте, выпущенной Почта Банком, с 1 по 30 ноября 2021 года все держатели карт могут выиграть от 2 022 до 500 тыс. рублей.
Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрировать карту «Мир» Почта Банка на сайте privetmir.ru и в течение месяца — до 30 ноября включительно — совершать покупки по этой карте на общую сумму от 15 тыс. рублей.
Победители розыгрыша будут определены уже в следующем месяце, с 1 по 24 декабря, рассказала директор департамента маркетинга и рекламы платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович. «Главный приз — 500 тысяч рублей — получат три победителя, а выигрыш по 2 022 рубля достанется еще 3 700 держателям карт. Победителей определим случайным образом, с помощью рандомайзера», — добавила она.
Самые популярные бесплатные кредитные карты
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Выплата призов пройдет с 27 декабря 2021 по 31 января 2022 года. Сумма выигрыша придет на ту же карту, которая стала победителем розыгрыша.
В розыгрыше могут принимать участие карты «Мир» Почта Банка, выпущенные в любом регионе страны. При наличии нескольких банковских карт Почта Банка платежной системы «Мир» победителем сможет стать только одна карта, условия розыгрыша по которой были выполнены первыми.
Самые популярные специальные предложения по дебетовым картам
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