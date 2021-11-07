Американский предприниматель Илон Маск в субботу спросил у пользователей Twitter, следует ли ему продать 10% своих акций основанной им компании Tesla.

«В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla», — написал Маск в Twitter , предложив пользователям сервиса микроблогов проголосовать, поддерживают ли они его идею.

«В любом случае я буду придерживаться результатов голосования», — отметил он. На данный момент проголосовало уже более 500 тыс. пользователей. «Я ниоткуда не беру зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продавать акции», — указал предприниматель.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes , который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов.