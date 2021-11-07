СДМ-Банк повысил ставки по вкладам для физических и юридических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации. Теперь максимальная доходность составляет 8,05% годовых при размещении средств на год и 6,9% годовых — на полгода.



Так, ставка по юбилейному вкладу «3:0 в вашу пользу» составляет 7,8—8% годовых в зависимости от суммы. Ставка досрочного расторжения варьируется от 6,8% до 7% годовых. В банке напоминают, что вклад можно открыть в период до 31 декабря 2021 года в рублях на срок 367 дней. Минимальная сумма составляет 30 тыс. рублей, новые клиенты дополнительно получают 0,05 процентного пункта годовых.

Ставка по вкладу «Привет, сосед» при годовом размещении варьируется от 7,6% до 7,7% годовых в зависимости от суммы депозита. Доходность по депозиту «Будь спокоен» составляет от 6,4% до 6,9% годовых при неснижаемом остатке 100 тыс. рублей.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ставка по вкладам «Детский» и «Пенсионный», как и ранее, равна ключевой ставке Банка России, увеличенной на 0,5 п. п. Согласно данной формуле в настоящее время она составляет 8% годовых.

По вкладу «Денежное дерево» максимальная доходность составляет 7,2% годовых, по вкладу «Премьер» — 7,35% годовых.

Доходность по вкладу «Накопительный счет» находится в диапазоне от 4,65% до 7,2% годовых.

Ставки для юридических лиц депозиту «Доход» теперь варьируются от 5,05% до 7,5% годовых, по депозиту «Инвестор» — от 4,4% до 6,2% годовых (при досрочном расторжении).

