Клиенты Альфа-Банка смогут целый год не платить за обслуживание по кредитной карте «100 дней без %», сообщает пресс-служба кредитной организации.
Для этого нужно оформить на нее заявку до 31 декабря 2021 года включительно. Первый год обслуживания по карте будет бесплатным, уточнили в банке.
«Ключевым преимуществом карты является большой льготный период — сто дней без процентов на все виды трат и снятие наличных без комиссии в любом банкомате мира на сумму до 50 тыс. рублей каждый месяц», — говорится в релизе.
В финансовом учреждении добавили, что заказать карту можно онлайн, и ее бесплатно доставят.
Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания
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