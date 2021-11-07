Клиенты Альфа-Банка смогут целый год не платить за обслуживание по кредитной карте «100 дней без %», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для этого нужно оформить на нее заявку до 31 декабря 2021 года включительно. Первый год обслуживания по карте будет бесплатным, уточнили в банке.

«Ключевым преимуществом карты является большой льготный период — сто дней без процентов на все виды трат и снятие наличных без комиссии в любом банкомате мира на сумму до 50 тыс. рублей каждый месяц», — говорится в релизе.

В финансовом учреждении добавили, что заказать карту можно онлайн, и ее бесплатно доставят.