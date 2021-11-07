«Росбанк Дом» и группа компаний «ФСК» предлагают субсидированную ипотеку с первоначальным взносом от 15% на срок кредитования от трех до 25 лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В банке уточнили, что для клиентов предусмотрены три опции на выбор, позволяющие снизить кредитную ставку и ежемесячный платеж. Минимальная ставка по кредиту составляет 2,65%.



«Например, при покупке однокомнатной квартиры в ЖК «Южная Битца» стоимостью 6,7 млн рублей и первоначальным взносом 15% на срок 25 лет ежемесячный платеж составит 29,9 тыс. рублей», — говорится в релизе.