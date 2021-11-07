Половина из необходимых 100 трлн долларов для декарбонизации цепочек поставок должна быть инвестирована в компании малого и среднего бизнеса. Этот шаг поможет в борьбе с изменением климата, говорится в исследовании BCG и HSBC.

Для углеродной нейтральности цепочек поставок в компании МСБ нужно инвестировать от 25 трлн до 50 трлн долларов США, полагают авторы исследования. Также потребуется преодолеть дополнительные барьеры: нехватку экспертизы у компаний МСБ, ограниченный доступ к финансированию для трансформации бизнеса и его перехода на нулевой выброс углерода.

«Одних только мер по стимулированию малого и среднего бизнеса для внедрения технологий, предоставления ресурсов и методик перехода к экономике нулевого выброса недостаточно. Более серьезной задачей станет необходимость изменить привычные бизнес-модели, организационную культуру и способы разработки новых продуктов», — говорится в исследовании. Его авторы полагают, что обеспечение углеродной нейтральности бизнеса компаний-участников цепочек поставок станет ключевым фактором перехода к безуглеродной экономике в условиях взаимозависимости компаний и необходимости целостного подхода к такой трансформации.

Отмечается, что только совместными усилиями всех участников рынка можно добиться успеха. Корпорации не могут просто устанавливать новые стандарты и требовать их выполнения от своих поставщиков, поскольку это снизит скорость трансформации и приведет к тому, что часть целей перехода к безуглеродной экономике не будет выполнена. Вместо этого, сказано в исследовании, крупным игрокам стоит соинвестировать и обеспечивать ликвидность компаний-участников цепочек поставок, а также делиться с ними опытом, ресурсами и экспертизой. Это поможет распространению инноваций и технологий для компаний-участников цепочек поставок.

Авторы исследования также определяют меры, которые будут способствовать переходу компаний-участников цепочек поставок к безуглеродной экономике: от государственных органов ожидается применение экономических стимулов или единых для разных юрисдикций политик, в частности в области раскрытия информации; отраслевые и неправительственные организации должны распространять опыт и ресурсы и лоббировать изменения, используя свои знания для поддержки поставщиков и разработки новых отраслевых стандартов; потребителям необходимо будет пойти на компромисс и пожертвовать некоторыми привычками, «проголосовав рублем» за продукцию компаний, которые более ответственно относятся к переходу к экономике нулевого выброса.

Также в работе говорится о банках, которые обладают обширными возможностями поддержки как больших, так и малых компаний в процессе трансформации. По мнению авторов, кредитные организации могут помогать с финансированием во время переходного периода, поддерживать значимые проекты в этой области, а также делиться экспертизой в сфере управления рисками при переходе к нулевому выбросу на основе обширного опыта и данных. В исследовании также рассматривается возможность сотрудничества банков со своими клиентами в рамках программ финансирования перехода компаний-участников цепочек поставок и снижения для них стоимости кредитования. «Помимо поддержки инвестиций в МСБ через рынки капитала и синдицирование банкам также необходимо более тесно сотрудничать с правительствами и банками развития в сфере государственно-частного партнерства, чтобы увеличить объемы финансирования», — считают эксперты.