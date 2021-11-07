Опрос Райффайзенбанка показал, в какие суеверия, связанные с финансами, верят россияне.



Только 43% россиян признались, что считают себя суеверными.

«Нагадила птичка, и выиграл в лотерею», «Дала в долг вечером, не отдали до сих пор», «Как-то посвистел в конторе — лишили премии!», «Свистела моя сестра на весь дом, ей все говорили о примете, она не верила, в итоге в этот же день потеряла кошелек на пляже» — это лишь малая часть примеров, когда денежные приметы сработали, которыми охотно во время опроса делились респонденты. И только треть опрошенных сказали, что не подвержены финансовым суевериям.

В силу красного кошелька и денежного дерева (в то, что они притягивают богатство) верят и проверяли на себе 8% и 11% опрошенных соответственно. Россияне также обращают внимание на фазу Луны перед началом нового дела или выходом на новую работу (17%), перед тем как взять в долг, особенно у банка (выход на ипотечную сделку или подписание кредитного договора, 12% респондентов), или покупкой акций (2%).

Каждый десятый опрошенный россиянин хотя бы раз в жизни принимал инвестиционное решение, основываясь на сне, который увидел накануне. И почти в половине случаев (49%) это было решение о покупке акций.