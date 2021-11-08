Майнинг криптовалют следует официально признать предпринимательской деятельностью, присвоить ему ОКВЭД и регламентировать порядок его налогообложения, пишут «Известия», ссылаясь на Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуму. В законе о цифровых финансовых активах понятие «майнинг» не упоминается, но встречается определение «выпуск цифровой валюты». В ОКВЭД добыча криптовалют также не указывается. Как отметили в Минэкономразвития, майнинг следует нормативно урегулировать, так как он вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, закрепленной в Гражданском кодексе. Это позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета, отметили в министерстве.

Минэнерго поддержало идею официального признания майнинга предпринимательством. Регулирование этой сферы должно предполагать, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки (для бизнеса или личного потребления), поскольку для бытовых нужд и майнинга она серьезно различается, отметили в ведомстве. Идею признания майнинга предпринимательством поддерживают и в Госдуме. Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями» отметил, что криптодобыча и сейчас не запрещена, но принципы ее налогообложения не ясны. Он предложил подумать над вопросом повышенных тарифов на электроэнергию для майнеров.

В России обсуждают проект по майнингу криптовалюты на месторождениях нефти Реализация механизма должна повысить эффективность использования природного газа в тепловой генерации за счет гибридных модулей «добычи» цифровых валют.

ЦБ не поддерживает инициативы, «способствующие появлению денежных суррогатов». В Минфине считают, что вопросы осуществления майнинговой деятельности, «включая установление регуляторных особенностей, необходимо рассматривать в контексте формирования правовой базы в сфере обращения цифровых валют».

Регулирование криптодобычи может повлечь определенные выгоды как для государства (рост налоговых поступлений), так и для самих майнеров, считает руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов. Официальное признание может помочь последним легче получать кредиты на покупку мощностей под майнинг, а также даст возможность господдержки инвестпроектов, прогнозирует эксперт. Регулирование ничего не изменит для «домашнего» и малого майнинга, которые генерируют в сумме лишь несколько процентов от общего объема, поскольку их криптодобычу трудно отследить, отметил руководитель компании Comino Евгений Власов.

По словам вице-президента по развитию и регулированию рынка Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Валерия Петрова, из-за отсутствия регулирования и четких правил налогообложения майнинга российский бюджет за последние годы недополучил сотни миллионов долларов.