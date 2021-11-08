Экспансия экосистемы СберБанка за пределы России — закономерное следствие ее развития, группа планирует запускать за рубежом продукты своих компаний, а также тестировать новые сервисы, сообщил в интервью РИА Новости глава «Сбера» Герман Греф.

Последние несколько лет СберБанк выстраивает свою экосистему, в рамках которой представлены и нефинансовые сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию, сервисы в сфере транспорта и еды, развлечения. Выручка нефинансовых сервисов по итогам III квартала выросла в 2,8 раза в годовом выражении — до 121,7 млрд рублей.

«Экспансия экосистемы «Сбера» за пределы России — закономерное следствие развития самой экосистемы. Мы планируем как запускать за рубежом продукты отдельных компаний экосистемы, так и тестировать новые инновационные сервисы, в том числе в сфере электронной коммерции и фудтеха. К примеру, наши дочерние банки в Казахстане и Беларуси уже запустили свои подписки «СберПрайм» с Okko и «СберЗвуком» и разрабатывают несколько новых сервисов», — сообщил Греф.

СберБанк в настоящее время присутствует в 18 странах и обслуживает три миллиона клиентов. В то же время банк ранее сообщал, что планирует оптимизировать свой международный банковский бизнес: сфокусироваться на развитии на территории стран Евразийского экономического союза, выйти с украинского рынка и сократить физическое присутствие в Европе.

Так, банк уже заключил сделку по продаже «дочек» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 млрд евро. Сторонам осталось получить одобрения национальных и международных регуляторов на сделку, которая ожидается в 2022 году. Общая сумма сделки составит порядка 500 млн евро, при этом СберБанк ожидает нейтральный финансовый результат по МСФО.