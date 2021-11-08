Экспансия экосистемы СберБанка за пределы России — закономерное следствие ее развития, группа планирует запускать за рубежом продукты своих компаний, а также тестировать новые сервисы, сообщил в интервью РИА Новости глава «Сбера» Герман Греф.
Последние несколько лет СберБанк выстраивает свою экосистему, в рамках которой представлены и нефинансовые сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию, сервисы в сфере транспорта и еды, развлечения. Выручка нефинансовых сервисов по итогам III квартала выросла в 2,8 раза в годовом выражении — до 121,7 млрд рублей.
«Экспансия экосистемы «Сбера» за пределы России — закономерное следствие развития самой экосистемы. Мы планируем как запускать за рубежом продукты отдельных компаний экосистемы, так и тестировать новые инновационные сервисы, в том числе в сфере электронной коммерции и фудтеха. К примеру, наши дочерние банки в Казахстане и Беларуси уже запустили свои подписки «СберПрайм» с Okko и «СберЗвуком» и разрабатывают несколько новых сервисов», — сообщил Греф.
СберБанк в настоящее время присутствует в 18 странах и обслуживает три миллиона клиентов. В то же время банк ранее сообщал, что планирует оптимизировать свой международный банковский бизнес: сфокусироваться на развитии на территории стран Евразийского экономического союза, выйти с украинского рынка и сократить физическое присутствие в Европе.
Так, банк уже заключил сделку по продаже «дочек» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 млрд евро. Сторонам осталось получить одобрения национальных и международных регуляторов на сделку, которая ожидается в 2022 году. Общая сумма сделки составит порядка 500 млн евро, при этом СберБанк ожидает нейтральный финансовый результат по МСФО.
За девять месяцев 2021 года убыток СберБанка от нефинансового бизнеса составил 32,2 млрд рублей, пишет Frank RG со ссылкой на отчетность госбанка.