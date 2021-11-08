Облигации федерального займа России, номинал которых индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, могут защитить сбережения от роста цен в стране, сообщил в интервью РИА Новости глава СберБанка Герман Греф.

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее. Банк России ждет, что годовая инфляция по итогам 2021 года окажется в интервале 7,4—7,9%, при этом Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 7,4%.

«Стоит ли вообще делать сбережения в периоды высокой инфляции? Это риторический вопрос. Если инфляция такая, как в Зимбабве, когда цены удваиваются за пару недель, то не стоит. Однако при умеренном росте цен на рынке есть инструменты, которые могут защитить от инфляции», — сказал Греф.

Один из таких инструментов — облигации федерального займа (ОФЗ), номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен, пояснил собеседник агентства.

«Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала», — отметил глава СберБанка.

Другим «защитным» инструментом могут стать флоутеры — ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, поскольку каждые полгода купон такой бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками.

«Среди корпоративных рублевых облигаций можно найти выпуски с похожими механизмами защиты. Такие, например, точно есть у РЖД и ФСК», — добавил Греф.

Их премия выше, чем у рублевых госбумаг, заключил он.