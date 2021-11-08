Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БМ-Банка на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

В «Эксперт РА» уточнили, что рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, низкой операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. При этом позитивное влияние на рейтинг банка оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны материнской структуры, банка ВТБ, а также умеренная – со стороны органов власти.

Согласно заключению аналитиков агентства, размерные характеристики БМ-Банка не отражают его реальные конкурентные позиции на российском рынке – банк не привлекает на обслуживание новых клиентов, а рост бизнеса в июне 2021 года связан с присоединением банка «Возрождение». Диверсификация деятельности БМ-Банка оценивается как низкая ввиду размещения существенного объема средств на межбанковском рынке, а также в ОФЗ, что предусмотрено моделью финансового оздоровления банка.

Банк соблюдает все нормативы достаточности капитала, нарушение обязательных нормативов, установленных регулятором, в соответствии с действующим ПФО не предусмотрено. В настоящее время банк завершил формирование резервов в соответствии с ПФО. Вместе с тем, по оценкам агентства, в среднесрочной перспективе на капитальную позицию банка может оказать влияние планируемая интеграция с компаниями в рамках группы ВТБ.

Наибольшую долю в активах банка на 1 сентября 2021 года занимали средства в других банках (35% активов), представленные преимущественно межбанковскими кредитами, выданными банку ВТБ в рамках внутригруппового управления ликвидностью. Портфель ценных бумаг (26% активов на 1 сентября 2021 года) сформирован ОФЗ и облигациями эмитентов с рейтингами не ниже «ruAA-» (96% портфеля), также в портфеле имеются акции дочерних компаний и вложения в ЗПИФ, которые на 100% покрыты резервами.

Кредитный портфель юрлицам представлен преимущественно проблемными кредитами, а также задолженностью, возникшей в результате урегулирования проблемных кредитных сделок. В июне 2021 года в результате присоединения банка «Возрождение» БМ-Банк получил портфель кредитов юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам, большая часть которых также являются проблемными. На 1 сентября 2021 года доля просроченной задолженности в кредитах юрлицам и индивидуальным предпринимателям составила 92%, в кредитах физлицам — 33%. При этом уровень покрытия клиентского кредитного портфеля резервами составляет около 90%.

Существенную долю в структуре фондирования банка составляет заем Агентства по страхованию вкладов (на 1 сентября 2021 года формировал около 58% пассивов), полученный в рамках процедуры финансового оздоровления на срок до 2026 года. Еще около 13% формируют субординированные кредиты банка ВТБ и связанных с ним структур. Бизнес-модель банка не предполагает привлечение денежных средств населения, имеющиеся на 1 сентября 2021 года остатки на счетах физлиц и индивидуальных предпринимателей составляли около 2% пассивов и были сформированы обязательствами, полученными от банка «Возрождение». Банк ожидает оттока данных средств, поскольку не планирует пролонгацию договорных отношений с клиентами-физлицами.

«Уровень корпоративного управления в целом рассматривается как соответствующий поставленным перед банком задачам. Как и прежде, с учетом специфики деятельности кредитной организации стратегическая документация, направленная на усиление конкурентных позиций банка, не утверждается. Согласно действующему ПФО, в 2022 году планируется интеграция банка с компаниями группы ВТБ, затем банк будет присоединен к материнской структуре. Указанные мероприятия, а также работа с проблемными и непрофильными активами будут формировать специфику деятельности банка до момента присоединения к ВТБ», — говорится в комментарии «Эксперт РА».