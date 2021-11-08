Средние показатели достаточности капитала в банковском секторе РФ снизились в августе, при этом на конец первого полугодия текущего года три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. Такие данные приводятся в обзоре российских банков за август 2021 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

В обзоре говорится, что средние показатели базового и основного капитала в банковском секторе РФ сократились в августе на 10 базисных пунктов ввиду роста кредитования. Средний показатель базового капитала по сектору был на уровне 10,4%, основного капитала — 11,4%, общего капитала — 14%. В агентстве напомнили, что банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала.

«На конец первого полугодия 2021 года 11 системно значимых банков соблюдали минимальные требования с учетом надбавок, в то время как Промсвязьбанк не раскрывал свои показатели. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала. Три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе», — говорится в обзоре (уточним, что с октября 2020 года системно значимых кредитных организаций в России — 13. — Прим. Банки.ру).

В Fitch Ratings отметили, что ВТБ имел невысокий запас по всем трем показателям на консолидированной основе при показателе общего капитала в 12,4%, основного капитала в 10,2% и базового капитала в 8,5%. Россельхозбанк имел низкий запас по показателям базового и основного капитала (8,4% и 9,9% соответственно). А Совкомбанк имел небольшой запас прочности по всем трем показателям при базовом капитале в 8,5%, основном капитале в 10,4% и общем капитале в 12,5%.