Средняя цена одного квадратного метра жилья на первичном рынке российских городов-миллионников в октябре 2021 года составила 111,3 тыс. рублей, что на 34% больше итогов октября прошлого года. Об этом говорится в обзоре аналитиков «Циан».

Максимальные темпы роста на первичном рынке зафиксированы в Краснодаре (в 2,1 раза), Омске (плюс 78%) и Москве (плюс 42%).

В Краснодаре, где квадратный метр жилья в октябре 2021 года стоил 125,7 тыс. рублей, цены выросли за счет повышенного спроса, в том числе со стороны «удаленщиков» из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов с менее комфортным климатом.

В Омске (стоимость «квадрата» — 79,4 тыс. рублей), Красноярске (93,5 тыс. рублей) и Краснодаре на ценовой динамике также сказалось снижение темпов ввода нового жилья. В первом полугодии 2021 года на местные рынки вышло на 50—70% меньше новостроек, чем в тот же период 2020-го и 2019-го, отмечают в «Циан».

В агентстве относят к городам с небольшим объемом предложения также Самару (плюс 36% к стоимости квадратного метра за год) и Волгоград (плюс 27%). В этих городах, подчеркивают аналитики, ценовая динамика выглядит существенной, но это обусловлено главным образом ограниченной экспозицией.