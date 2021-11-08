В TCS Group, объединяющей Тинькофф Банк, «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Капитал» и другие активы, появится еще один главный исполнительный директор (co-CEO), сообщается на сайте TCS. Эту должность займет член совета директоров группы Павел Федоров, до июля 2021 года занимавший пост вице-президента «Роснефти» и советника главы компании Игоря Сечина.

«В качестве co-CEO группы «Тинькофф» Оливер и Павел сфокусируются на развитии бизнеса в России, росте финансовых результатов, расширении географии присутствия «Тинькофф», внедрении продуктовых и технологических инноваций и повышении акционерной стоимости», — отмечается в релизе группы. Изменения вступят в силу с 1 декабря.

Как сообщил Оливер Хьюз РБК, это решение связано с развитием бизнеса, но не с мыслями о пенсии. «Если говорить про высшее руководство группы «Тинькофф», нас не хватало и так. Когда мы говорим про открытие бизнеса на Филиппинах и потом на других рынках — мы просто не справились бы с этой задачей без расширения управляющей команды. Поэтому мы думали, как быть в этой ситуации, смотрели на рынок, поняли, что не так много сильных людей. И в августе-сентябре наш взгляд упал на Павла Федорова, которого мы знаем давно, Олег [Тиньков] его знает, я его знаю», — объяснил Хьюз.

Себя Хьюз называет операционным менеджером: «Я глубоко в бизнесе, в операционных вопросах, в обслуживании, в IТ. Конечно, я занимаюсь стратегическими вопросами, но в меньшей степени. Павел — очень сильный стратег, он будет заниматься вопросами международного бизнеса, привлечением капитала, лицензированием, регулированием». Хотя для России наличие двух co-CEO необычно, признает Хьюз, в технологических компаниях это «существует как класс и хорошо себя показывает». В пример он также приводит Netflix, которым с июля 2020 года управляют два co-CEO.

KPI у топ-менеджеров «Тинькофф» общий, причем не только для co-CEO, но и для всей команды менеджмента, сказал Хьюз. К таким показателям относятся количество клиентов экосистемы, чистая прибыль и рост выручки разных бизнес-линий, уточнил он.